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Факти / Україна

Спалах коронавірусу: Україна заборонила ввозити тварин з Китаю

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів ввела тимчасову заборону на ввезення тварин з Китаю в Україну.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з виявленням першого випадку зараження новим типом коронавірусу Covid-19 у собаки.

– З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника Covid-19, відповідно до статей 33 і 96 закону України Про ветеринарну медицину… Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з КНР домашніх і диких м’ясоїдних тварин, – повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів.

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Держпродспоживслужба продовжує стежити за ситуацією щодо захворюваності тварин на коронавірус Covid-19.

Нагадаємо, вперше випадок захворювання на новий тип коронавірусу діагностували у собаки, яка жила з інфікованою 60-річною жінкою у Гонконзі.

У тварини не спостерігалися симптоми захворювання, властиві людям із зазначеним вірусом.

Джерело: Держпродспоживслужба

Фото: Dreamstime

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