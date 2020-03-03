Суд видалить повідомлення про позов Гончарука – Вовк

Окружний адміністративний суд Києва видалить новину про позов прем’єр-міністра Олексія Гончарука, коли з’явиться технічна можливість, до з’ясування особи заявника, пообіцяв глава ОАСК Павло Вовк.

За його словами, зараз сайт суду не працює, не витримавши навантаження через велику кількість відвідувачів.

– У зв’язку з появою на сайті Кабінету міністрів України повідомлення про те, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук таку заяву не подавав, новина буде видалена з сайту суду, коли для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особистості заявника, – уточнив Вовк.

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Раніше на сторінці Окружного адміністративного суду Києва у соцмережі з’явилося повідомлення про те, що нібито надійшов позов від Олексія Гончарука, в якому відповідачем зазначений голова Верховної Ради Дмитро Разумков і третьою особою – президент Володимир Зеленський. Нібито в заяві прем’єр-міністр просить суд заборонити спікеру парламенту розглядати питання про його відставку. Але незабаром Кабмін спростував існування такої заяви до суду.