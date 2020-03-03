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Факти / Україна

Ситуація під контролем: реакція Скалецької на коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька відреагувала на перший підтверджений випадок інфекції коронавірусу в Україні.

За її словами, пацієнт повернувся до України з Італії, тому лікарі прийняли рішення про госпіталізацію.

Цікаво, що симптоми ГРВІ з’явилися у чоловіка лише за декілька днів після поверення додому. Зараз він перебуває під наглядом медиків.

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Скалецька додала, що після контактування дружину пацієнта також було ізольовано.

– Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно затверджених алгоритмів.

Міністр нагадала про важливість дотримання усіх інструкцій та рекомендацій ВООЗ під час подорожей до країн, де було виявлено коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Україні було зареєстровано перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

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