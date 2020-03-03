PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Тест-систем для виявлення коронавірусу в Україні вистачить на 960 людей

Тест-систем і реагентів, які є в Україні, вистачить для обстежень 960 осіб.

– Україна закупила тест-систему для виявлення нового коронавірусу. Тест-система та реагенти розраховані на обстеження 960 осіб, чого вистачить до моменту отримання чергових реагентів, – повідомили у Кабміні.

До слова, лабораторному діагностуванню на новий коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі.

Читайте: Чим коронавірус відрізняється від грипу: симптоми і інкубаційний період

Крім того, в Україні наразі є 605 апаратів штучного дихання, чого цілком достатньо. За потреби апарати залучатимуть з інших лікарень.

Також Україна забезпечена достатньою кількістю засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, 3 березня у Чернівцях у хворого діагностували перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19.

Джерело: covid19.com.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка