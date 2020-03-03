В Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу. У групі ризику знаходяться пенсіонери і діти до 10 років.

У зоні найменшого ризику захворювання на коронавірус перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Такі результати отримали в РНБО після аналізу і моделювання можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-19 в Україні.

Для 40-49-річних показник захворювання становить 0,3%; для 50-59-річних – 1,3%; для 60-69-річних – 3,4%, для 70-79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

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Крім того, у групі ризику перебувають люди, які страждають на захворювання дихальної системи та діабет.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу зафіксовано у Чернівцях. Ним захворів чоловік, який повернувся в Україну з Італії через Румунію. Він подорожував з дружиною, яка зараз перебуває вдома в самоізоляції. У неї симптомів не виявлено.