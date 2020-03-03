Уряд спростив процес відкриття дошкільних закладів в Україні

Після спрощення умов відкриття приватних дитсадків дошкільні заклади зможуть залучати компанії для забезпечення харчування і медичного обслуговування, а також наймати на роботу не лише педагогічних працівників.

Крім того, для започаткування діяльності у сфері дошкільної освіти не обов’язково мати власні харчоблоки і пральні. У такому випадку відповідні послуги мають забезпечувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають право їх надавати.

У міністерстві зазначають, що це сприятиме відкриттю невеличких закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях.

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Крім того, відповідно до змін, дитячі садочки матимуть можливість залучати до роботи не лише педагогічних працівників, а й інших фахівців, послуг яких потребуватиме заклад під час освітнього процесу.

Це допоможе у виконанні варіативної складової навчання, яку заклад визначає з урахуванням особливостей регіону, індивідуальних запитів дітей або побажань батьків.

Відповідна постанова набуде чинності через два місяці з дня її опублікування.

Раніше департамент освіти і науки КМДА заборонив проведення на території дитсадків та шкіл платних заходів та надання платних послуг під час уроків.