У Чернівцях у хворого діагностовано перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19, заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– У нас були чотири випадки із підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердилась в однієї людини, – зазначив Ляшко.

Лікар додав, що усіх осіб, які контактували з хворим – ізолювали. Це сімейна пара, яка поверталася в Україну з Італії через Румунію.

– В аеропорту було проведено температурний скринінг, температура в людини була нормальна. Після цього він повернувся в Чернівецьку область. У Чернівецькій області було проведено додатковий температурний скринінг, заповнено опитувальник на особу та надано пам’ятку про самоізоляцію, оскільки людина подорожувала по країнах, у яких були зареєстровані випадки Covid 19, – зазначив головний санітарний лікар країни.

Вони перебувають у госпітальній базі ще з 29 лютого.

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Усі матеріали і зразки додатково передано до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

МОЗ почало працювати з особами, які контактували з хворим. За словами Ляшка, їх не багато.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.

Україна також ввела заборону на ввезення тварин з Китаю у зв’язку з виявленням коронавірусу у собаки.