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Факти / Україна / Політика

Єрмак обговорив з послами країн G7 співпрацю з МВФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послами країн G7 та головою представництва Європейського Союзу в Україні.

Серед іншого сторони детально зупинилися на співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, на зустрічі обговорили можливості посилення підтримки України, насамперед у контексті подальшої реалізації структурних реформ і посилення інституційної спроможності уряду.

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Андрій Єрмак також поінформував дипломатів про останні кроки для досягнення миру на Донбасі. Керівник Офісу президента подякував главам дипломатичних представництв країн G7 та ЄС за тверду підтримку й практичну допомогу Україні, зокрема в питаннях подальшої трансформації країни.

Нагадаємо, раніше у Мінську відбулася зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з Дмитром Козаком – заступником керівника Адміністрації президента Росії.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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