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Факти / Україна

80% хворих переносять коронавірус в легкій формі

Самоізоляція у випадку захворювання новим типом коронавірусу Covid-19 є досить безпечною, адже у 80% пацієнтів це захворювання протікає у легкій формі.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Водночас у суспільстві сформувалося помилкова думка про те, що ми повинні всіх, хто бачив, чув або доторкнувся до людини, коли у неї ще не було симптомів, ми повинні ізолювати в медичних установах, – сказав Ляшко.

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За його словами, є чіткі процедури, прописані ВООЗ. Крім того, в України немає можливості ізолювати здорових людей, які контактували з хворим.

Наразі планується госпіталізувати людей із коронавірусом Covid-19, якщо захворювання носитиме поодинокий характер в Україні, а в разі масового поширення інфекції госпіталізація не стане обов’язковою умовою.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Наразі ще трьох людей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус.

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