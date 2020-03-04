80% хворих переносять коронавірус в легкій формі

Самоізоляція у випадку захворювання новим типом коронавірусу Covid-19 є досить безпечною, адже у 80% пацієнтів це захворювання протікає у легкій формі.
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
– Водночас у суспільстві сформувалося помилкова думка про те, що ми повинні всіх, хто бачив, чув або доторкнувся до людини, коли у неї ще не було симптомів, ми повинні ізолювати в медичних установах, – сказав Ляшко.
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За його словами, є чіткі процедури, прописані ВООЗ. Крім того, в України немає можливості ізолювати здорових людей, які контактували з хворим.
Наразі планується госпіталізувати людей із коронавірусом Covid-19, якщо захворювання носитиме поодинокий характер в Україні, а в разі масового поширення інфекції госпіталізація не стане обов’язковою умовою.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.
Наразі ще трьох людей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на коронавірус.