Тимофія Милованова та Володимира Бородянського, швидше за все, не буде в уряді Дениса Шмигаля, тому що вони проти розділення міністерств, які очолюють, розповів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Милованов не згоден на поділ міністерства. А ми вважаємо, що це Міністерство економіки зробили таким гігантом, фактично, монстром і трошки важко цим керувати, незважаючи на особистість міністра, – зазначив нардеп.

Також, за його словами, ще не визначилися з кандидатурами в Мінаграполітики, з віце-прем’єр-міністром з питань економіки, віце-прем’єр-міністром з питань оборони, а також з міністром освіти, міністром економіки і міністром культури.

Нагадаємо, Денис Шмигаль став прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради.