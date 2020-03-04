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Факти / Україна

Арахамія назвав вакантні посади в уряді Шмигаля

Тимофія Милованова та Володимира Бородянського, швидше за все, не буде в уряді Дениса Шмигаля, тому що вони проти розділення міністерств, які очолюють, розповів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Милованов не згоден на поділ міністерства. А ми вважаємо, що це Міністерство економіки зробили таким гігантом, фактично, монстром і трошки важко цим керувати, незважаючи на особистість міністра, – зазначив нардеп.

Також, за його словами, ще не визначилися з кандидатурами в Мінаграполітики, з віце-прем’єр-міністром з питань економіки, віце-прем’єр-міністром з питань оборони, а також з міністром освіти, міністром економіки і міністром культури.

Нагадаємо, Денис Шмигаль став прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Джерело: УНІАН

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