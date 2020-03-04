Батько Гандзюк закликав Зеленського не звільняти Рябошапку

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк закликав президента Володимира Зеленського не звільняти генерального прокурора Руслана Рябошапку.

За його словами, від часу роботи Рябошапка на посаді генерального прокурора, справа про вбивство його доньки почала просуватися.

Також Віктор Гандзюк нагадав про те, що в Болгарії затримали фігуранта справи Левіна.

– Якщо від колишнього генпрокурора я і Катя чули тільки гучні та брехливі обіцянки та закиди, то у нинішнього, здається, нарешті є зрушення. І ось новина – Рябошапку знімають. Це все почнеться спочатку? Будуть нові прокурори, які заново знайомитися зі справою? Знову почнуть скаржитися на попередників? – заявив Віктор Гандзюк.

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Він також зазначив, що відповідальність за нерозкриті справи повинен нести глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.