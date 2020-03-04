Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, четверо поранених

Протягом останньої доби бойовики п’ять разів обстріляли позиції бійців Операції об’єднаних сил.
Внаслідок атак ворога сьогодні, 4 березня, четверо українських військовослужбовців отримали поранення.
Противник здійснював обстріли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
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Вогонь ворога зафіксовано в районі н.п. Кримське, Оріхове, Миронівське і Шуми.
Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі через влучання ракети загинув сержант Сергій Руських.
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