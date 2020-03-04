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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Чоловіки чи жінки? Хто в Україні заробляє більше

У IV кварталі 2019 року в Україні середня зарплата жінок була на 22% нижча від зарплати чоловіків.

Згідно з даними Держстату, жінки заробляють у середньому менше 10 тис. грн, а чоловіки – більше 12 тис. грн.

Середньомісячна зарплата жінок в IV кварталі 2019 року становила 9 935 грн, а у чоловіків – 12 718 грн.

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Однак у відомстві зазначили, що останнім часом спостерігається позитивна динаміка, тобто різниця в оплаті праці зменшується.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 квітня зарплати окремим категоріям лікарів будуть підвищені на 30%. Зарплати лікарям переглянуть у рамках реформи, яка стартує через місяць.

Джерело: Держстат

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