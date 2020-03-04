До мене приходили з проханням призначити “свого прокурора” – Рябошапка

Народні депутати бачать, що не можуть “вирішити” певні питання в Офісі прокурора після її реформи, тому зацікавлені відправити у відставку генпрокурора, який їм заважає.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

– Ми зробили реформу, почали очищення і оновлення, і, напевно, власне, те, що ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, з якими ви щось вирішували, напевно, вам не подобається, – сказав Рябошапка на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в середу.

Генпрокурор додав, що стурбованість серед нардепів виникла у зв’язку з “хорошим прогресом” у справі Приватбанку і Укрнафти.

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Він також розповів, що деякі народні депутати зі Слуги народу приходили до нього з проханням призначити “свого прокурора”.

Рябошапка додав, що його не цікавить, чи знайдеться 226 голосів для його відставки.

Як повідомлялося, комітет Ради рекомендував нардепам розглянути проект про недовіру генпрокурору Рябошапці.