Голос вимагає поіменне голосування за уряд – Вакарчук

Фракція Голос у Верховній Раді має кілька чітких вимог щодо призначення нового Кабміну, які назвав Святослав Вакарчук в кулуарах парламенту.

За його словами, передусім, має бути поіменне голосування за уряд.

– Вони мають всі вийти і розказати свою програму, щоб і ті, хто будуть за нього голосувати, і український народ почули, з ким вони матимуть справу. Друге. Дуже важливо, щоб ми сьогодні не забули про силові структури. Питання правоохоронних органів та ситуації в них є питанням номер один, – наголосив голова партії Голос.

Саме тому, як зазначив Вакарчук, необхідно змінити порядок денний, і спочатку розглянути ситуацію в силових структурах.

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– Питання не в прізвищах, питання в підходах. В уряді повинні бути люди, в яких є власна, чітко артикульована позиція. Які кажуть: На цьому стою! Ми не будемо голосувати за цей уряд, – додав нардеп.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України підтримала заяву провідставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: Голос

Фото: Голос