Голос залишив залу засідань Ради перед голосуванням за Кабмін Шмигаля

Нардепи фракції Голос залишили засідання Верховної Ради перед голосуванням за склад нового Кабінету міністрів, який запропонував новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Фракція Голос не буде голосувати і підтримувати формування уряду, де міністром охорони здоров’я буде Ілля Ємець, міністром молоді та спорту України Вадим Гутцайт, міністром фінансів України Ігор Уманський, міністром соцполітики Марина Лазебна, – заявила Олександра Устінова.

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Після цього виступу представники фракції залишили сесійну залу.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала 4 березня, за відставку Кабміну прем’єр-міністра Олексія Гончарука.