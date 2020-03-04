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Факти / Україна / Політика

Гончарук: Не отримував жодної незаконної команди від президента

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що жодного разу не отримував якихось незаконних доручень від президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав у Верховній Раді перед голосуванням народних депутатів за його відставку.

– Ми боролися з корупцією на всіх ділянках, довірених нам президентом, парламентом та українським народом. Ми перекрили багато тіньових схем, тому за останні місяці на нас вилилися тонни бруду у ЗМІ, – сказав Гончарук.

Також він додав, що вважає нинішнього президента України порядною та чесною людиною.

Раніше Факти ICTV писали, що у парламенті зібрали достатню кількість підписів за відставку генпрокурора України Руслана Рябошапки.

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