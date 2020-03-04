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Факти / Україна / Суспільство

Інфекційні лікарні фінансуватимуться через систему реагування на НС

В рамках реформування системи охорони здоров’я інфекційні лікарні будуть фінансуватися через систему реагування на НС.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, було питання, що буде з інфекційними стаціонарами і відділеннями з 1 квітня.

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У зв’язку з цим прийняли рішення фінансувати їх за рахунок фінансування системи готовності до реагування.

– Ми знаємо, що інфекційних пацієнтів – нестабільна кількість випадків за певний період. Ми повинні підтримувати систему цієї готовності, щоб на будь-який випадок бути готовими відреагувати, – сказав Ляшко.

Також він додав, що в регіонах тривають навчання в інфекційних лікарнях і відділеннях.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу.

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