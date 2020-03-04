Календар та Кримінальний кодекс: Зеленський анонсував подарунки для правоохоронців

Під час позачергового засідання Верховної Ради президент України Володимир Зеленський іронічно звернувся до правоохоронців та анонсував для них подарунки.

– Сьогодні ми почуємо звіти всіх правоохоронних органів. Ви знаєте, що президент не впливає на їх роботу. На жаль. Проте я хотів би зробити нашим правоохоронцям два подарунки. Перший – це календар, він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс, бо є підозра, що у когось його немає. Сподіваюся, що він стане вашою настільною книгою, – заявив президент.

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За словами президента, очільники правоохоронних органів на зустрічі влітку запевняли його, що для результативної роботи все є, проте немає політичної волі.

– Я її вам дав. Ніхто зверху не спускає якісь прізвища чи ще щось. Як мені не втручатись у вашу діяльність, аби вона принесла результати? – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що комітет Верховної Ради рекомендував нардепам розглянути проект про недовіру генпрокурору Рябошапці.