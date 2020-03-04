Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проект про недовіру генпрокурору Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту на пленарному засіданні визначитися щодо ухвалення або відхилення проекту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Про це повідомив глава комітету Денис Монастирський.

Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію.

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Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Сам Руслан Рябошапка, коментуючи свою можливу відставку повідомив, що навряд чи голосування буде успішним.

Нагадаємо, 4 березня о 16.00 Рада під час позачергового засідання розпочне розглядати питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.

Також нардепи заслухають звіт про діяльність правоохоронних органів.

Факти ICTV стежать за позачерговим засіданням Ради онлайн.