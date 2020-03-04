Коронавірус в Україні: інфікований чоловік почувається краще

Житель Чернівців, у якого діагностували коронавірус, почувається краще, а в його лікуванні спостерігається позитивна динаміка.
– На ранок чоловік мав температуру 36,7 і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку, – повідомила Валентина Миндреску – завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні.
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Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксували випадок інфікування коронавірусом у Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з подорожі в Італію.
Його дружина, яка також перебувала в Італії, а пізніше – в самоізоляції у себе вдома, 3 березня була поміщена на обсервацію. Симптомів захворювання у неї не спостерігається.
Джерело: Чернівецька ОДА
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