Коронавірус в Україні: інфікований чоловік почувається краще

Житель Чернівців, у якого діагностували коронавірус, почувається краще, а в його лікуванні спостерігається позитивна динаміка.

– На ранок чоловік мав температуру 36,7 і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку, – повідомила Валентина Миндреску – завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні.

Читайте: Коронавірус в Україні: все, що відомо про інфікованого чоловіка

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксували випадок інфікування коронавірусом у Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з подорожі в Італію.

Його дружина, яка також перебувала в Італії, а пізніше – в самоізоляції у себе вдома, 3 березня була поміщена на обсервацію. Симптомів захворювання у неї не спостерігається.

Джерело: Чернівецька ОДА