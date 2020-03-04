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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: у Львові створили оперативний штаб

У Львові ухвалили рішення про створення оперативного штабу після того, як в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, оперативний штаб очолить заступник мера Галина Слічна.

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До його складу входять медики, фармацевти, працівники освіти, культури та інших важливих сфер Львова. Щодня штаб подаватиме оперативну інформацію про поширення коронавірусу.

– Сьогодні ми не вводимо карантин. У місті працює гаряча лінія 1580, де є професійні фахівці. Ви завжди зможете отримати там оперативну інформацію, зокрема, з медичних питань. Працює телефон 103, завжди можна зателефонувати до сімейного лікаря, якщо у вас погане самопочуття, – сказав Садовий.

Він додав, що місцева влада продовжує вживати заходів для запобігання поширенню захворювання.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19. Інфекцію підхопив чоловік, який повернувся з Італії.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Dreamstime

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