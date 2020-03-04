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Факти / Україна / Політика

Кулеба очолив Міністерство закордонних справ

Міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба. На пост керівника зовнішньополітичного відомства Кулеба запропонував президент України Володимир Зеленський. Раніше він відповідав за євроатлантичну інтеграцію України.

Кулеба працював у МЗС України у 2005-2012 роках. До дипломатії він повернувся у 2014 році на посаду постпреда України в Раді Європи, а в серпні минулого року став віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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За це рішення проголосували 288 народних депутатів із 382 зареєстрованих у сесійній залі.

Від Слуги народу за це проголосували 242 депутата, від Опозиційної платформи – За життя – 0, від Європейської солідарності – 0, від Батьківщини – 0, від Голосу -0, від групи За майбутнє – 18, від групи Довіра – 16, позафракційних – 12.

Раніше Факти ICTV писали, що на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.

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