Міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба. На пост керівника зовнішньополітичного відомства Кулеба запропонував президент України Володимир Зеленський. Раніше він відповідав за євроатлантичну інтеграцію України.

Кулеба працював у МЗС України у 2005-2012 роках. До дипломатії він повернувся у 2014 році на посаду постпреда України в Раді Європи, а в серпні минулого року став віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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За це рішення проголосували 288 народних депутатів із 382 зареєстрованих у сесійній залі.

Від Слуги народу за це проголосували 242 депутата, від Опозиційної платформи – За життя – 0, від Європейської солідарності – 0, від Батьківщини – 0, від Голосу -0, від групи За майбутнє – 18, від групи Довіра – 16, позафракційних – 12.

Раніше Факти ICTV писали, що на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України. Подання про призначення до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.