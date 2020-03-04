Кирило Шевченко: що відомо про керівника Укргазбанку

Кирило Шевченко – провідний український банківський фахівець, очолює Укргазбанк, професійний учасник фондового ринку з майже двадцятирічним стажем.

Короткі біографічні факти

Дата народження: 25 жовтня 1972 р.

Місце народження: м. Тула, РФ, незабаром сім’я оселилася на Луганщині – в шахтарському містечку Стаханові.

Середня освіта: загальноосвітня школа №28 в м. Стаханов.

Перша робота: на шахті ім. Ілліча в Стаханові, пропрацював тут 2 роки, відразу після закінчення школи.

Вища освіта: економічний факультет економічного державного університету в Харкові (1989-1994).

Одружений, є доросла дочка.

Вільно володіє англійською мовою.

Здобувши вищу економічну освіту, Кирило Шевченко завжди працював виключно в банківській галузі. У 1994 р. його запросили економістом у відділ вкладних операцій в кредитний банк України. Вже через рік молодого працівника чекало підвищення – він став головним фахівцем банку.

Через рік Шевченко змінив місце роботи – спочатку попрацював в одному з відділень Райффайзен Банку Аваль у Харкові, а потім – у Київському банку Фінанси та кредит. Тоді він ще тільки створювався, тому, приїхавши до столиці, Шевченко брав участь у його розвитку. У цьому банку він працював 11 років, побудувавши кар’єру від начальника середньої ланки до заступника голови правління.

Шевченко пішов з Фінанси і кредит в 2006 р. Перед цим установа увійшла в топ-10 найбільших фінорганізацій згідно класифікації НБУ.

У 2006 р. Кирило Шевченко почав управляти іпотечною держустановою, яка була створена за рішенням Кабміну для рефінансування іпотек. Під керівництвом Шевченка для вітчизняного фондового ринку вперше були випущені облігації з гарантією держави.

У 2009 р. протягом декількох місяців банкір був радником прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

У 2010 р. Кирило Шевченко з партнерами викупив Київський Терра Банк. На той момент у нього були невисокі показники. До 2012 р. Шевченку вдалося їх поліпшити, і банк піднявся на 45-ту сходинку серед українських кредитно-фінансових установ, оскільки показники рентабельності, зростання активів і власного капіталу істотно покращилися. Згодом Кирило Шевченко продав Терра Банк.

З 2012 по 2014 рр. банкір був учасником групи правління в державному Ощадбанку України – одному з найбільших банків нашої країни.

Окремо варто зупинитися на кар’єрі в Укргазбанку. Перший раз банкір прийшов сюди в 2009 р. – Тоді він став членом наглядової ради. На цій посаді пробув близько року. Через кілька років, у 2014 р., фінансиста призначили першим заступником голови правління Укргазбанку. А у 2015 р. Шевченко очолив правління банку.

Укргазбанк – вітчизняний Екобанк

Входить до числа найбільш великих і успішних націоналізованих українських банків, майже 95% його цінних паперів – державні.

У 2015 році банком почав управляти Шевченко, вибравши курс на впровадження та активний розвиток зеленого банкінгу.

На початку 2016 року Укргазбанк посів десяту сходинку в країні за кількістю активів, а вже через шість місяців – п’яту.

На сьогоднішній день кількість клієнтів банку досягла 2,1 млн.

Як і всі банки мережі Green Bank Network, Укргазбанк працює за трьома напрямками: фінансування альтернативної енергетики, енергозберігаючих технологій та захист навколишнього середовища.

Укргазбанк успішно співпрацює з іноземними інвесторами. Його найвпливовіший партнер – International Finance Corporation. Ця фінорганізація інвестує в країни, які активно розвиваються. Ліміт торговельного фінансування від International Finance Corporation для Укргазбанку – 70 млн доларів.

Укргазбанк надає підтримку українським бізнесменам – на так звані зелені проекти малого та середнього бізнесу він виділяє кредити під пільгову ставку 7-9%. Такі кредити не мають прихованих платежів або додаткових вимог. Кредитування на пільгових умовах стало можливим для Укргазбанку завдяки тому, що він співпрацює з Німецько-українським фондом, державними фінустановами, міжнародною International Finance Corporation, американським агентством з міжнародного розвитку, урядом Білорусі, іноземними та українськими холдингами і банками.

Часто в Укргазбанк звертаються підприємці за кредитами на:

покупку якісної сільськогосподарської техніки, обладнання та транспортних засобів білоруського

виробництва за спеціальною програмою;

лізинг транспортних засобів (вантажних і пасажирських);

оформлення страхового поліса на лізингове майно.

Піклуючись про екологію

Головна стратегія роботи Укргазбанк – це еко-банкінг. Він дозволяє кожному українцю оцінити всі переваги впровадження інновацій, спрямованих на енергозбереження.

За програмою еко-енергія приватні особи, домоволодіння та підприємства можуть взяти кредит на придбання теплових насосів, сонячних і вітрових електростанцій. Це дозволить їм використовувати енергію зі своєї станції і істотно економити на оплаті комунальних послуг. Виплачувати кредит можна рівними частинами.

В якості застави дозволяється вказати обладнання, яке буде придбано. Також в банку можна отримати кредит на покупку електрокара.

Укргазбанк видав еко-кредит сонячної електростанції в м. Токмак Запорізької області. Тепер вона може виробляти 14 мільйонів кВт×год – цього вистачить, щоб забезпечити жителів міста і району електроенергією.

Також банк профінансував Новотроїцьку вітрову електростанцію. Вона розрахована на максимальну потужність в 70 МВт – цього вистачить для забезпечення чистою енергією всієї Херсонської області. Нові турбіни можуть виробляти корисну енергію 85% року. Запас життєвого циклу становить не менше 20 років.

Укргазбанк пропонує своїм клієнтам абсолютно новий банківський продукт – еко-депозит. Його кошти банк спрямовує на фінансування українських еко-проектів. Еко-депозит – це найпопулярніша серед клієнтів програма. Всього через місяць після її старту клієнти поклали на еко-депозити 1,3 млрд грн.

Якщо відразу після його появи зробити еко-депозит наважувалися 50% клієнтів Укргазбанку, то тепер цей показник зріс до 90%. Віддають перевагу еко-вкладу переважно жителі столиці, Сумської та Черкаської областей.

Кожен, хто відкриває еко-депозит в Укргазбанку, робить внесок в екологічну модернізацію нашої країни. Кошти, які вже розмістили вкладники за новою програмою, використовуються для фінансування близько сорока енергоефективних проектів, спрямованих на зменшення викидів СО2 в навколишнє середовище та виробництво зеленої електроенергії.

Турботу про екологію можна простежити у всій роботі Укргазбанку, в тому числі і його офісі, де:

– для сортування сміття, утилізації батарейок і пластикових банківських карт використовуються спеціальні контейнери;

– встановлено енергозберігаюче освітлення, яке забезпечує суттєву економію коштів;

– відсутній паперовий документообіг;

– повністю відмовилися від використання пластику;

– документи підписуються електронним підписом.

Три роки тому вітчизняний банк вперше в Європі почав виготовляти банківські картки з кукурудзяного матеріалу і бамбука. Вони практично не відрізняються від звичайних пластикових карт. Термін їх експлуатації три роки.

На думку Кирила Шевченка, еко-банкінг – це не тільки сухі цифри, це ще й можливість зробити воду, яку ми п’ємо, повітря, яким ми дихаємо, і землю, яка дає нам їжу, чистіше. А від усього цього залежить наше здоров’я і здоров’я наших дітей.

Голова правління Українського банку щиро радий, що люди розуміють це і асоціюють Укргазбанк з енергоефективністю та екологічністю.

Благодійність

Хобі

Український банкір любить спорт. Для нього це найкращий спосіб релаксації. В молодості він був альпіністом, зараз віддає перевагу кайтсерфінгу. Кирило Шевченко підкорив Арарат, Ельбрус, Кіліманджаро і Казбек. Чому він вибирає саме екстремальні види спорту? На його думку, вони тренують силу волі, загартовують тіло і дарують дуже сильні і глибокі відчуття.

Сім’я

У фінансиста Кирила Шевченка міцна і дружна сім’я. З дружиною Юлією він вже більше 20 років. У пари доросла дочка. Батьки ніколи не нав’язували їй свою думку, тому вона виросла самостійною дівчиною. З цікавістю вивчає іноземні мови, захоплюється різними видами спорту. Кирило Шевченко пишається своєю сім’єю, адже вона – це його найбільше досягнення в житті.