Милованов відмовився від роботи у новому Кабміні – Гетманцев

На посаду міністра аграрної політики не призначатимуть Тимофія Милованова, оскільки він сам відмовився від цієї посади.

Про це повідомив народний депутат з фракції Слуга народу Данило Гетманцев.

– Милованов повідомив, що він відмовився від цієї посади. Він не пояснив чому, я його не питав, але очевидно він не бачить як ту ділянку роботи, яку йому запропонуванли, організувати, – сказав Гетманцев.

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Народний депутат вважає, що під час позачергового засідання парламенту не вдасться проголосувати за весь склад уряду, тому деякі пости в Кабміні все ще будуть вакантними.

Нагадаємо, 4 березня о 16.00 почнеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть питання звільнення прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Гончарук вже написав заяву на звільнення, яку розглянув Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади.