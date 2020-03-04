Новий очільник МОЗ свій перший брифінг присвятить коронавірусу

Перший брифінг нового очільника Міністерства охорони здоров’я буде присвячений темі коронавірусу в Україні.

– Окрема тема – це коронавірус. Я хочу всіх заспокоїти. Так, у нас є перший підтверджений випадок. Але ситуація під контролем. Всі необхідні заходи вжиті. І я думаю, що перший брифінг нового глави МОЗ буде присвячений саме цій темі, – заявив президент України Володимир Зеленський під час позачергового засідання Верховної Ради.

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Він подякував Зоряні Скалецькій за те, що залишалася з людьми в смт Нові Санжари Полтавської області.

– Але в нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.