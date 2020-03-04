Отримувачі субсидій та пільговики мають повернути в бюджет 27 млн ​​грн – Мінфін

Тільки за жовтень 2019 року підтверджено 14 тис. 737 випадків неправомірних соціальних виплат на суму 27,4 млн грн, які підлягають поверненню в бюджет. Такі результати перевірки 24,5 млн пільговиків та отримувачів субсидій за минулий рік, проведеної Мінфіном.

За даними відомства, з названої суми 13,7 млн ​​грн – це субсидії, 2,6 млн грн – пільги та 11,1 млн грн – соцдопомога.

– У 2019 році верифікацією було охоплено 8,8 млн отримувачів житлових субсидій та членів їх сімей, 10,2 млн пільговиків та членів їх сімей, 5,5 млн отримувачів допомоги і членів їх сімей, – йдеться у відповіді на запит.

Серед головних порушень – наявність у пільговиків незадекларованої нерухомості, транспортних засобів, земельних ділянок, цінні покупки або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

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Є також випадки надання субсидій померлим громадянам.

Мінфін вже підготував 12,9 млн рекомендацій органам, що здійснюють держвиплати, для додаткової перевірки інформації.

Водночас, за даними Рахункової палати, у 2019 році українці в 19 областях недоотримали пільги і субсидії на оплату комунальних послуг. Загальна сума боргу перед населенням становить 14,6 млн грн.