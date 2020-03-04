4 березня Верховна Рада розглядатиме внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.
У першому читанні депутати голосуватимуть за внесення змін до деяких законів України щодо громадянства.
На порядку денному Верховної Ради розгляд законопроекту про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.
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Для розгляду також виносяться питання доступу до публічної інформації та підвищення рівня роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Для повторного розгляду з пропозиціями президента України щодо внесення змін про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
О 16.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради.
Раніше стало відомо порядок денний Верховної Ради на позачергове засідання 4 березня, яке скликав Володимир Зеленський. На ньому розглядатимуть можливі ротації у Кабміні.