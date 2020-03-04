4 березня Верховна Рада розглядатиме внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.

У першому читанні депутати голосуватимуть за внесення змін до деяких законів України щодо громадянства.

На порядку денному Верховної Ради розгляд законопроекту про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

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Для розгляду також виносяться питання доступу до публічної інформації та підвищення рівня роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України щодо внесення змін про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.



