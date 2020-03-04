PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Пенсійне страхування і процедури банкрутства: засідання Ради 4 березня (ОНЛАЙН)

4 березня Верховна Рада розглядатиме внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.

У першому читанні депутати голосуватимуть за внесення змін до деяких законів України щодо громадянства.

На порядку денному Верховної Ради розгляд законопроекту про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

Читайте: Не Тігіпком єдиним: чи будуть зміни у Кабміні та хто може його очолити

Для розгляду також виносяться питання доступу до публічної інформації та підвищення рівня роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України щодо внесення змін про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.


О 16.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради.

Раніше стало відомо порядок денний Верховної Ради на позачергове засідання 4 березня, яке скликав Володимир Зеленський. На ньому розглядатимуть можливі ротації у Кабміні.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка