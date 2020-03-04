Позачергове засідання Ради триватиме до 21.00 – Корнієнко

Очікується, що позачергове засідання Верховної Ради, початок якого запланований на 16.00, триватиме до 21.00.

Про це повідомив перший заступник керівника фракції Слуга народу Олександр Корнієнко і додав, що про це нардепів попередив спікер Ради Дмитро Разумков.

На засіданні має бути присутній президент Володимир Зеленський. Очікується, що народним депутатам представлять новий склад Кабінету міністрів.

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– Думаю, що сьогодні ми фінальну версію в залі побачимо. Була розмова чесна, відверта з президентом про той стан, в якому зараз країна, про ті дії, які терміново необхідні не тільки у сфері економіки і в соціальній політиці, а ще й в правоохоронній системі і в силових структурах, які ми теж сьогодні заслуховуватимемо, – сказав Корнієнко.

Члени чинного уряду не писатимуть заяви про відставку, оскільки закон не вимагає цього.

Нагадаємо, 4 березня о 16.00 почнеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть питання відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а разом з ним і всього Кабміну.

Гончарук вже написав заяву. Її розглянув Комітет з питань організації державної влади і рекомендував прийняти відставку прем’єр-міністра.