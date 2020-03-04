Рада призначила Тарана міністром оборони України

Андрій Таран призначений міністром оборони України.
Рішення підтримали 285 народних депутатів.
Як голосували за міністра оборони:
Слуга народу: за – 239, проти – 1, утрималися – 2, не голосували – 2.
Оплатформа За життя: за – 0, проти – 34, не голосували – 7.
Європейська солідарність: за – 0, проти – 23, не голосували – 2.
Батьківщина: за – 0, утрималися – 18, не голосували-1.
Група За майбутнє: за – 17, не голосували – 3.
Група Довіра: за – 17.
Позафракційні: – за – 12, утрималися – 3, не голосували – 2.
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До слова, Андрій Таран замінив Андрія Загороднюка на посаді міністра оборони України. Факти ICTV писали все, що про нього відомо.
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