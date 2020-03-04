Рада призначила Тарана міністром оборони України

Андрій Таран призначений міністром оборони України.

Рішення підтримали 285 народних депутатів.

Як голосували за міністра оборони:

Слуга народу: за – 239, проти – 1, утрималися – 2, не голосували – 2.

Оплатформа За життя: за – 0, проти – 34, не голосували – 7.

Європейська солідарність: за – 0, проти – 23, не голосували – 2.

Батьківщина: за – 0, утрималися – 18, не голосували-1.

Група За майбутнє: за – 17, не голосували – 3.

Група Довіра: за – 17.

Позафракційні: – за – 12, утрималися – 3, не голосували – 2.

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До слова, Андрій Таран замінив Андрія Загороднюка на посаді міністра оборони України. Факти ICTV писали все, що про нього відомо.