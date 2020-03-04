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Факти / Україна / Політика

Реального плану підвищення пенсій в Україні немає – Зеленський

Під час виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський порушив питання українських пенсій.

Він зазначив, що Кабмін не надав жодного реального плану з підвищення виплат пенсіонерам.

– У країні понад 11 млн пенсіонерів, а реальний план з підвищення пенсій – може, він десь є, але у комунікації його немає – суспільство про нього нічого не чуло.

Зеленський додав, що  програма підвищення пенсій для людей старше 80 років досі не реалізована.

– Ще один біль – це наші пенсіонери. Велика частина пенсіонерів отримає менше 2 тис. грн. Індексації пенсій проведено не було.

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За словами президента, на заваді цьому стає некоректна робота Пенсійного фонду України.

– Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання прохає 5 млрд грн.

На цьому фоні громадяни мають тільки одне питання: а за що ви так з нами?

Раніше Факти ICTV писали, що за даними Пенсійного фонду, починаючи з квітня 2020 року, збільшиться пенсійний вік для жінок в Україні. Він складе 59 років і 6 місяців.

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