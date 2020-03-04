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Факти / Україна / Суспільство

Самоізоляція людей, які контактували з хворими на коронавірус, безпечна – Ляшко

При поширенні коронавірусу самоізоляція в будинку є безпечною.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, це соціальна відповідальність кожної людини не виходити на вулицю і не відвідувати громадські місця.

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Також він зазначив, що в суспільстві сформувалося помилкова думка про те, що необхідно негайно ізолювати в медустановах тих, хто бачив або чув інфікованих людей.

– Є чіткі алгоритми Всесвітньої організації охорони здоров’я від 27 лютого про те, кого потрібно ізолювати. Ці питання повинні вирішувати фахівці, – сказав Ляшко.

Заступник міністра додав, що специфічної терапії для лікування хворих з вірусом Covid-19 не існує, хворим надається симптоматичне лікування.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я України Ігор Кузин повідомив, що тест-систем для діагностики коронавируса в країні достатньо.

Він зазначив, що Україна очікує дві місії ВООЗ щодо готовності країни до можливого поширення коронавірусу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу.

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