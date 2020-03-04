Сім обстрілів і п’ятеро поранених: як пройшла доба на Донбасі

Упродовж доби, 3 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в рузельтаті чого один військовослужбовець ООС загинув, ще п’ятеро захисників отримали поранення.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід та один у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі через влучання ракети загинув сержант Сергій Руських.