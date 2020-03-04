Слуга народу заслухає Шмигаля перед початком позачергового засідання Ради

Під час засідання фракції Слуга народу, на якому буде присутній президент Володимир Зеленський, заслухають кандидата в прем’єр-міністри Дениса Шмигаля.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

– Зустрічатимемося з кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Він доповість поточну ситуацію щодо кадрових питань. Пізніше президент до нас приєднається, – сказав він.

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Олександр Корнієнко також прокоментував інформацію про те, що три кандидати на посади у новому складі уряду вже відмовилися бути в його складі. Він зазначив, що дійсно є така непідтверджена інформація.

У ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що кандидатури на посади низки міністрів в новому уряді можуть бути переглянуті. Очікується, що саме цьому буде присвячена зустріч Володимира Зеленського з фракцією перед початком позачергового засідання.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради розпочнеться 4 березня о 16.00. Парламент розгляне питання, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука та кадровими змінами у Кабміні.

Раніше під час засідання фракції Слуга народу президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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