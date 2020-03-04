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Факти / Україна / Політика

Це провал. Зеленський про комунікації уряду з населенням щодо платіжок за тепло

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін Олексія Гончарука провалив роз`яснювальну роботу з населенням щодо платіжок за тепло і газ.

– Фактично, я думаю, що уряд провалив роз`яснювальну роботу. Це найважливіше – роз`яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло, – заявив президент під час позачергового засідання Верховної Ради.

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Зеленський додав, що платіжки у деяких громадян насправді зменшилися , але через плутанину з нарахуваннями люди цього не відчули.

– Сьогодні ціна на 35% нижча, ніж минулого року, і найнижча за останні чотири роки. Але люди заплуталися через хаос з платіжками в січні і лютому. Десь вони стали менші, десь ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу наперед, – наголосив президент.

Раніше Факти ICTV писали, що платіжки за транспортування газу зменшать для людей без газопостачання.

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