PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Чернівцях троє людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували ще 3 людини з підозрою на коронавірус.

Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги.

В інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні госпіталізували двох чоловіків і жінку.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився житель Чернівців. Він разом з дружиною повертався в Україну з Італії через Румунію.

Наразі стан хворого покращився. Його дружина, у якої немає симптомів, залишилася вдома в самоізоляції.

До речі, біля під’їзду будинку подружжя зібралися сусіди і мешканці міста, незадоволені тим, що його дружина все ще вдома.

Джерело: Hromadske

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка