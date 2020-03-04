У Чернівцях троє людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус

У Чернівцях госпіталізували ще 3 людини з підозрою на коронавірус.

Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги.

В інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні госпіталізували двох чоловіків і жінку.

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3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився житель Чернівців. Він разом з дружиною повертався в Україну з Італії через Румунію.

Наразі стан хворого покращився. Його дружина, у якої немає симптомів, залишилася вдома в самоізоляції.

До речі, біля під’їзду будинку подружжя зібралися сусіди і мешканці міста, незадоволені тим, що його дружина все ще вдома.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні. Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Джерело: Hromadske