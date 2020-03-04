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Факти / Україна / Суспільство

У метро Києва можливі збої під час оплати проїзду банківськими картами

У київському метрополітені можливий збій під час оплати за проїзд банківськими картами.

4 березня в зв’язку з технічними роботами в період з 12.00 до 13.00 можливі відмови за операціями, здійсненими в терміналах АТ Ощадбанк, які розміщені в турнікетах метрополітену.

Читайте: У Києві хочуть перейменувати станцію метро Дорогожичі

Раніше Факти ICTV писали, що вже навесні на перших станціях метро Києва запрацює 4G-зв’язок.

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