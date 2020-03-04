У восьми міністерствах перевірять бюджетні витрати

В рамках переходу України до середньострокового бюджетного планування огляд витрат державного бюджету в поточному році буде проведено в 16 сферах діяльності головних розпорядників коштів державного бюджету.

Огляд проведуть у:

Міністерстві освіти і науки;

Міністерстві розвитку громад та територій;

Міністерстві охорони здоров’я;

Міністерстві соціальної політики;

Міністерстві закордонних справ;

Міністерстві культури, молоді та спорту;

Міністерстві енергетики та захисту довкілля;

Міністерстві інфраструктури;

Державному агентстві автомобільних доріг;

Державній судовій адміністрації;

Національній академії наук.

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Обсяг видатків, які перевірять, становить майже 143 млрд грн, зокрема близько 40 млрд грн – видатки за бюджетними програмами, огляди витрат яких розпочаті у 2019 році і мають бути завершені у 2020 році.

Огляди витрат проводитимуть спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти.

Нагадаємо, виконання доходів фонду державного бюджету у лютому 2020 року становить 93,7%.