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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У восьми міністерствах перевірять бюджетні витрати

В рамках переходу України до середньострокового бюджетного планування огляд витрат державного бюджету в поточному році буде проведено в 16 сферах діяльності головних розпорядників коштів державного бюджету.

Огляд проведуть у: 

  • Міністерстві освіти і науки;
  • Міністерстві розвитку громад та територій;
  • Міністерстві охорони здоров’я;
  • Міністерстві соціальної політики;
  • Міністерстві закордонних справ;
  • Міністерстві культури, молоді та спорту;
  • Міністерстві енергетики та захисту довкілля;
  • Міністерстві інфраструктури;
  • Державному агентстві автомобільних доріг;
  • Державній судовій адміністрації;
  • Національній академії наук.

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Обсяг видатків, які перевірять, становить майже 143 млрд грн, зокрема близько 40 млрд грн – видатки за бюджетними програмами, огляди витрат яких розпочаті у 2019 році і мають бути завершені у 2020 році.

Огляди витрат проводитимуть спеціально створені робочі групи, до складу яких увійдуть представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти.

Нагадаємо, виконання доходів фонду державного бюджету у лютому 2020 року становить 93,7%.

Джерело: Мінфін

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