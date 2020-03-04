В Україні може різко зрости кількість інфікованих коронавірусом – ВООЗ
В Україні висока ймовірність того, що кількість хворих коронавірусів буде збільшуватися.
Про це на брифінгу заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт.
– Важливо підкреслити, що швидше за все ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає в готовності охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання, – заявив Хабіхт.
Також він зазначив, що вкрай важливо вчасно звертатися до медустанов.