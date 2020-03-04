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Факти / Україна

В Україні ще у шести осіб підозрюють коронавірус – МОЗ

В Україні зафіксували ще шість підозр на коронавірус. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві.

– В Україні зафіксовані шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди ізольовані. Деякі зразки біоматеріалу знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, деякі будуть доставлені протягом середи, – сказав він.

Віктор Ляшко поки відмовився називати регіони, у яких є підозра на коронавірус. Але він зазначив, що стан хворого на коронавірус чоловіка, якого госпіталізували у Чернівцях, задовільний.

У нього немає жодних симптомів пневмонії, температури, кашель послаблюється. Хворий перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

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Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. Його виявили у чоловіка, який повернувся до Чернівців з Італії.

Містяни навіть влаштували бунт через те, що дружина хворого залишається вдома у самоізоляції і вимагали, щоб її госпіталізували.

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