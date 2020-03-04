Михайло Федоров подав електронну декларацію про майно і доходи за 2019 рік, як кандидат на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України, яку він зараз посідає.

Федоров народився 21 січня 1991 року. Він український IT-підприємець, засновник digital-агентства.

У 2013 році заснував у Запоріжжі рекламне агентство SMMStudio. Федоров є організатором Facebook Marketing Conf. Крім того, він займав посаду операційного директора в освітньому проекті для підприємців Суперлюди.

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З 21 травня 2019 року – радник президента України з digital-напрямку. Народний депутат України IX скликання від партії Слуга народу.

У серпні 2019 року призначений на посаду віце-прем’єр-міністра України – міністра цифровий трансформації України.

Декларація Федорова

Згідно з декларацією, за минулий рік Федоров заробив 4 млн 951 тис. 835 грн, з яких 257 тис. 841 грн склала заробітна плата, 4 млн 690 тис. 194 грн – дохід від підприємницької діяльності і 3 800 грн – гонорари, а його дружина за минулий рік задекларувала 11 тис. грн соціальної допомоги.

Він вказав у декларації 465 861 грн, $6 157, €3 002 і 70 російських рублів на банківських рахунках, а також $200 тис. готівкою, а його дружина – 34 366 грн на банківських рахунках і 350 тис. грн готівкою.

Федоров володіє квартирою (74,5 кв. м) у Києві, а також орендує квартиру (75 кв. м) у Києві, а зареєстрований у будинку (44,8 кв. м) у місті Василівка Запорізької області.

Крім того, він є власником 90% ТОВ 5 Служба, 33% ТОВ СТАДІМІР і 100% ТОВ СММСТУДІО.

Крім того чиновник володіє торговою маркою СММСТУДІО і 50% торгової марки Некстедо.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України.