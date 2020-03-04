5 березня депутати Верховної Ради мають у другому читанні розглянути зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, та ратифікацію кількох міжнародних договорів.

На порядку денному також внесення змін до різних статей Конституції.

Ці законопроекти визначені президентом України як першочергові.

Читайте: Відставка Гончарука: прем’єр-міністр написав заяву (ДОКУМЕНТ)

Також 5 березня о 18.30 може відбутися позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проекту постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. За його відставку вже зібрали достатньо голосів.

Порядок денний Верховної Ра…

Нагадаємо, березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри генпрокурору України Руслану Рябошапці.