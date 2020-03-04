Зміни в Кабміні: з Миловановим і Дубілетом проведуть додаткові співбесіди

Перед голосуванням за кадрові зміни у Кабміні додаткові співбесіди повинні пройти з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

Зокрема, з Тимофієм Миловановим планується співбесіда на посаду міністра агрополітики. Про це повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Вона також заявила, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб буде розділене на два міністерства.

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Зокрема, очікується, що одне міністерство займатиметься ветеранами, а інше – реінтеграцією Донбасу. За словами Євгенії Кравчук, на посаду очільника нового міністерства пропонується кандидатура Олексія Резнікова.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Качура опублікував заяву про відставку, написану прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

4 березня о 16.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному, зокрема, є питання кадрових змін у Кабміні.