4 березня о 16.00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Нардепи заслухають звіт щодо діяльності правоохоронних органів та розглянуть можливі ротації у Кабміні.
На позачерговому засіданні запланований розгляд таких пунктів:
- допуск підрозділів ЗС інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях;
- набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ;
- ратифікація Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України;
- внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням закону України Про запобігання корупції;
- про Кабінет міністрів України;
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- про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради.