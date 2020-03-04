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Факти / Україна / Політика

Звіт силовиків і можлива відставка Кабміну – онлайн позачергового засідання Ради

4 березня о 16.00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Нардепи заслухають звіт щодо діяльності правоохоронних органів та розглянуть можливі ротації у Кабміні.

На позачерговому засіданні запланований розгляд таких пунктів:

  • допуск підрозділів ЗС інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях;
  • набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ;
  • ратифікація Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням закону України Про запобігання корупції;
  • про Кабінет міністрів України;

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  • про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради.

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