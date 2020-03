У США сподіваються, що Україна продовжить шлях реформ після призначення нового уряду.

Про це заявив керівник Євразійського центру Атлантичної ради у Вашингтоні, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

За його словами, світ почув нові імена під час призначення нового уряду. Проте у США та на Заході не відомо, як будуть нові міністри впроваджувати реформи.

Гербст також наголосив, що президент України Володимир Зеленський і його команда мають певний досвід запровадження змін, але цей досвід ще не ідеальний.

