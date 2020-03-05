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Факти / Україна / Політика

Чи продовжаться реформи? Реакція США на новий Кабмін України

У США сподіваються, що Україна продовжить шлях реформ після призначення нового уряду.

Про це заявив керівник Євразійського центру Атлантичної ради у Вашингтоні, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

За його словами, світ почув нові імена під час призначення нового уряду. Проте у США та на Заході не відомо, як будуть нові міністри впроваджувати реформи.

– Ми почули нові імена, однак нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, – сказав дипломат.

Гербст також наголосив, що президент України Володимир Зеленський і його команда мають певний досвід запровадження змін, але цей досвід ще не ідеальний.

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Співпрацю між Україною та МВФ Гербст назвав успішною.

До слова, 4 березня пройшло позачергове засідання Верховна Рада України. Під час нього парламент звільнив прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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