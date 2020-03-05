Дві квартири у Києві, авто та €32 тис. готівкою: декларація глави МЗС Дмитра Кулеби

Новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав 234 тис. 606 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2019 рік.

Зокрема, весь дохід Кулеби за минулий рік склала заробітна плата, а дружина не надала інформацію щодо суми своїх доходів.

Також він вказав в декларації €32 тис. готівкою.

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Міністр володіє двома квартирами (52,9 і 125,7 м²) в Києві, а також автомобілем Peugeout 206 2002 року випуску.

Згідно з декларацією дружина Кулеби є кінцевим власником ГО Місто-Сад.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада підтримала призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ України. Раніше він відповідав за євроатлантичну інтеграцію України.