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Факти / Україна / Політика

Година запитань до уряду та закон Про Нацполіцію: порядок денний Ради на 6 березня

6 березня Верховна Рада розпочне засідання з години запитань до уряду про стан реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні.

У першому читання депутати розглядатимуть внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Також розглянуть внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

У другому читанні депутати голосуватимуть за законопроект про сільськогосподарську кооперацію.

Читайте: Рада проголосувала за новий Кабмін (СПИСОК)

Порядок денний Верховної Ради на 6 березня

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за відставку Рябошапка з посади генпрокурора.

Джерело: Верховна Рада

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