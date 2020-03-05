Годинники, авто і 1 млн грн: Криклій подав декларацію

4 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій подав електронну декларацію.

За 2019 рік він заробив 1 млн 79 тис.

Заробітна плата склала 752 316 грн, 84 тис. грн – дохід від відчуження цінних паперів, 242 746 грн – банківські відсотки і бонуси.

Також він вказав у декларації 1 725 065 грн $1,147 і € 2,184 на банківських рахунках, а також €150 тис., $255 тис. готівки.

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Міністр володіє квартирою 119,6 кв. м і недобудованим паркомісцем в столиці, а також у нього є дача в Києві в 100,6 кв. м.

У декларації вказано автомобіль Smart Fortwo Coupe 2017 року випуску, пара наручних годинників Franck Muller і Breitling, а також право власності на два товарні знаки.

Нагадаємо, 4 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій зберіг свою посаду в новому складі Кабміну. Факти ICTV зібрали все, що відомо про чиновника.