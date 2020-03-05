Готовий відійти у бік: Милованов пояснив, чому не залишиться в Кабміні

В. о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що зробив на посаді усе від нього залежне, тому вирішив не залишатися після переобрання уряду.

Милованов пояснив, що його міністерство запустило в країні три ринки і при цьому змогло втримати курс гривні, інфляцію та зростання зарплат.

Екс-міністр сподівається, що новий уряд продовжить розпочаті реформи, що стосуються ринку землі, змін трудового законодавства, приватизації, зміни корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій.

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– Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у бік та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке, цілком можливо, буде більш успішним).

Як відомо, 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Водночас заміну Милованову на пост МінАПК поки не призначили.