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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня зміцнюється до долара: курс валют на 5 березня

Нацбанк зміцнив курс гривні по відношенню до долара, а євро продовжує дорожчати.

Станом на ранок 5 березня курс долара в Україні становить 24,93 грн за $1. Валюта подешевшала на 4 копійки.

Курс євро піднявся на 2 копійки і тепер становить 27,68 грн за €1.

Читайте: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

Курс валют в Україні на 5.03 від НБУ:

  • $ 1 – 24,93;
  • €1 – 27,68
  • 1 злотий – 6,43 грн.

Раніше в НБУ розповіли, що вплив зміцнення гривні на економіку України був багатостороннім.

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